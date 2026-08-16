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Gempa M5,2 Guncang Manggarai NTT, Tidak Berpotensi Tsunami

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 16 Agustus 2026 |07:45 WIB
Gempa M5,2 Guncang Manggarai NTT, Tidak Berpotensi Tsunami
Gempa NTT (foto: Freepik)
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JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,2 mengguncang wilayah sekitar Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Minggu (16/8/2026) pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

Berdasarkan informasi BMKG, gempa terjadi pada pukul 06.12.54 WIB. Pusat gempa berada di koordinat 7,87 Lintang Selatan dan 120,64 Bujur Timur, atau sekitar 84 kilometer timur laut Ruteng, Manggarai, NTT.

Gempa tersebut memiliki kedalaman 10 kilometer. BMKG memastikan gempa tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

Masyarakat di wilayah terdampak diimbau tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari BMKG terkait perkembangan gempa maupun kemungkinan gempa susulan.
 

(Awaludin)

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Topik Artikel :
BMKG Gempa NTT Gempa
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