Gempa M4,5 Guncang Enggano Bengkulu, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa bumi magnitudo (M) 4,5 mengguncang wilayah 136 kilometer tenggara Enggano, Bengkulu, Minggu (27/9/2026) siang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

BMKG melaporkan gempa terjadi pada pukul 12:23:45 WIB dengan kedalaman 10 kilometer. Pusat gempa berada di koordinat 6,47 derajat Lintang Selatan dan 102,74 derajat Bujur Timur.

"Info Gempa Mag:4.5, 27-Sep-26 12:23:45 WIB, Lok: 6.47 LS - 102.74 BT (136 km Tenggara Enggano-Bengkulu), kedalaman: 10 km. Tidak berpotensi tsunami," tulis BMKG.

BMKG mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa bumi susulan. "Hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi," imbau BMKG.

(Arief Setyadi )

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