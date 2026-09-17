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Gempa M5,1 Guncang Jailolo, Tidak Berpotensi Tsunami

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 17 September 2026 |14:13 WIB
Gempa M5,1 Guncang Jailolo, Tidak Berpotensi Tsunami
Ilustrasi gempa (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA - Gempa bumi magnitudo (M) 5,1 mengguncang wilayah 118 kilometer barat laut Jailolo, Maluku Utara, Kamis (17/9/2026).

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), memastikan gempa  terjadi pada pukul 13.20.53 WIB dengan kedalaman 24 kilometer tidak berpotensi tsunami. 

"Telah terjadi gempa bumi mag:5.1, lokasi:118 km Barat Laut Jailolo-Malut, waktu: 17 September 2026 13:20:53 WIB, kedalaman:24 Km, gempa ini tidak berpotensi tsunami," tulis BMKG dalam informasi resminya.

BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai kemungkinan terjadinya gempa bumi susulan. "Hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi," tulis BMKG.

(Arief Setyadi )

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Topik Artikel :
Gempa Maluku BMKG gempa
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