JAKARTA - Gempa bumi magnitudo (M) 5,1 mengguncang wilayah 118 kilometer barat laut Jailolo, Maluku Utara, Kamis (17/9/2026).
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), memastikan gempa terjadi pada pukul 13.20.53 WIB dengan kedalaman 24 kilometer tidak berpotensi tsunami.
"Telah terjadi gempa bumi mag:5.1, lokasi:118 km Barat Laut Jailolo-Malut, waktu: 17 September 2026 13:20:53 WIB, kedalaman:24 Km, gempa ini tidak berpotensi tsunami," tulis BMKG dalam informasi resminya.
BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai kemungkinan terjadinya gempa bumi susulan. "Hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi," tulis BMKG.
(Arief Setyadi )
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