Gempa M5,2 Guncang Manggarai NTT, Tidak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 5,2 mengguncang wilayah 60 kilometer timur laut Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (8/9/2026) siang. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa terjadi pada pukul 11.40.29 WIB.

Pusat gempa berada di laut pada jarak 60 kilometer timur laut Ruteng, Manggarai, NTT, dengan kedalaman 10 kilometer. BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

“Telah terjadi gempabumi mag:5.2, lokasi:60 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT, waktu:08-Sep-26 11:40:29 WIB, kedlmn:10 Km, gempa ini tidak berpotensi TSUNAMI,” ungkap BMKG dalam informasi resminya.

BMKG juga mengimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan.

“Hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi,” tulis BMKG.

(Arief Setyadi )

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