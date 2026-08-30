Listrik hingga Komunikasi di NTT Pulih Pascagempa M7,7, BNPB: Aktivitas Sekolah Dimulai Besok

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan fasilitas vital dasar pulih 100% setelah gempa bumi yang menerjang kawasan Nusa Tenggara Timur (NTT). Fasilitas tersebut meliputi listrik, bahan bakar minyak (BBM), dan komunikasi.

Seiring hal tersebut, pelayanan medis dan penyaluran logistik akan terus menjangkau seluruh wilayah yang terdampak. "Kami tetap memantau juga fasilitas kesehatan, fasilitas dasar lainnya seperti listrik, BBM, komunikasi yang telah pulih, tapi tetap kami akan memantau terus-menerus," kata Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan (Kapusdatin) BNPB, Berton SP Panjaitan, dalam konferensi pers, Minggu (30/8/2026).

Di saat yang bersamaan, BNPB juga menyebut bahwa aktivitas perekonomian masyarakat sudah mulai berangsur pulih. Hal ini, menurutnya, ditandai dengan aktivitas perdagangan yang kembali muncul di sejumlah pasar.

"Sehingga ini meningkatkan ekonomi masyarakat, aktivitas perekonomian ini tentu akan kami pantau terus, lihat kepemulihannya ditandai dengan adanya perdagangan," ujarnya.

Adapun kegiatan belajar mengajar bagi peserta didik juga akan kembali dimulai pada Senin 31 Agustus besok. Berton menyebut aktivitas sekolah bisa dilakukan baik secara daring maupun luring, tergantung kondisi sekolah.

"Proses belajar akan dimulai besok hari, proses belajar ini ada beberapa metode. Sekolah yang rusak bisa jarak jauh, tapi ketika sekolahnya masih bagus dan layak untuk digunakan tentu akan digunakan secara kelas atau pertemuan biasa," katanya.

(Arief Setyadi )

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