Korban Gempa NTT: 105 Orang Meninggal Dunia, 1.678 Terluka

JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto melaporkan perkembangan terkini terkait dampak bencana gempa bumi dahsyat berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Untuk dampak Bapak Presiden kami laporkan, untuk yang meninggal dunia ada 105 jiwa Bapak Presiden, luka-luka 1.678," kata Kepala BNPB saat memberikan laporan dalam rapat penanganan bencana gempa bersama Presiden Prabowo Subianto di Batalyon Teritorial Pembangunan Kabupaten Nagekeo, NTT, Rabu (26/8/2026).

Sementara jumlah pengungsi 179.037 orang. Selain memberikan laporan terkait korban, Kepala BNPB juga melaporkan sebanyak 81.436 rumah warga rusak akibat gempa.

Demikian juga, tuturnya, gempa bumi turut menimbulkan kerusakan terhadap sejumlah infrastruktur dan fasilitas publik.

"Dan fasilitas umum yang lain sekolah, masjid, kemudian juga ada kantor pemerintah, alhamdulillah untuk jembatan-jembatan tidak ada yang rusak parah, hanya ada beberapa yang longsor ini jumlahnya 1.951 unit," ujarnya.

(Arief Setyadi )

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