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Gempa NTT, Polda Riau Kirim 60 Ton Bantuan Diberangkatkan dari Surabaya

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 26 Agustus 2026 |12:51 WIB
Gempa NTT, Polda Riau Kirim 60 Ton Bantuan Diberangkatkan dari Surabaya
Polda Riau kirim 60 ton bantuan diberangkatkan dari Surabaya (Foto: Ist/Okezone)
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JAKARTA - Bantuan terus mengalir untuk masyarakat yang terdampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Polda Riau bersama Bhayangkari Daerah Riau pun mengirimkan sekitar 60 ton bantuan kemanusiaan.

Bantuan tersebut diberangkatkan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, pada Rabu (26/8/2026) sekitar pukul 09.00 WIB. Pelepasan bantuan dilakukan Kepala Biro Logistik Polda Riau Kombes Imran Amir yang mewakili Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan.

Sebanyak tiga truk digunakan untuk mengangkut bantuan tersebut. Masing-masing kendaraan membawa muatan sekitar 20 ton yang selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat terdampak di Kabupaten Ende, Nagekeo, Manggarai Timur, dan Manggarai.

Imran mengatakan, pengiriman bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian dan solidaritas Polda Riau bersama Bhayangkari Daerah Riau kepada masyarakat NTT yang tengah menghadapi bencana.

“Jarak antara Riau dan Nusa Tenggara Timur tidak menjadi penghalang bagi kita untuk saling membantu. Atas arahan Bapak Kapolda Riau, bantuan ini kami kirimkan sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas kepada saudara-saudara kita yang terdampak bencana,” ujar Imran dalam keterangannya.

Bantuan yang dikirim mencakup berbagai kebutuhan pokok dan perlengkapan untuk kondisi darurat. Bantuan tersebut antara lain beras, gula, minyak goreng, air mineral, susu, mi instan, makanan siap konsumsi, tikar plastik, selimut, terpal, kebutuhan bayi, hingga pembalut.

“Total bantuan yang diberangkatkan sekitar 60 ton. Harapan Bapak Kapolda, seluruh bantuan dapat sampai dengan aman, disalurkan tepat sasaran dan benar-benar membantu kebutuhan masyarakat selama masa penanganan dan pemulihan pascabencana,” katanya.

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Topik Artikel :
polri Gempa NTT gempa
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