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HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polres Bogor Terjunkan Tim Relawan ke NTT, Salurkan Bantuan Rp100 Juta untuk Korban Gempa

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 26 Agustus 2026 |11:21 WIB
Polres Bogor Terjunkan Tim Relawan ke NTT, Salurkan Bantuan Rp100 Juta untuk Korban Gempa
Polres Bogor Terjunkan Tim Relawan ke NTT
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​JAKARTA – Polres Bogor menerjunkan tim relawan dari Komunitas Polisi Baik Polres Bogor untuk berkolaborasi dengan perwakilan Mahasiswa asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menuntut ilmu di Bogor. Tim ini akan menyalurkan donasi bantuan kemanusiaan senilai Rp100 juta bagi warga terdampak bencana alam di Kelurahan Tanarata, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, NTT.

Donasi sebesar Rp100 juta tersebut merupakan hasil penggalangan swadaya secara sukarela dari seluruh jajaran personel Mapolres hingga Polsek se-Kabupaten Bogor.

Tiga personel yang tergabung dalam Komunitas Polisi Baik Polres Bogor diberangkatkan langsung menuju lokasi dropping bantuan di Kelurahan Tanarata untuk mengawal akuntabilitas serta ketepatan penyaluran logistik di lapangan.

“Kami mengapresiasi tinggi kolaborasi harmonis yang terjalin antara Komunitas Polisi Baik Polres Bogor dengan para mahasiswa,” ujar Kapolres Bogor, AKBP Wikha Ardilestanto, Rabu (26/8/2026).

Wikha menegaskan, bahwa aksi bersama ini menjadi bukti bahwa kepolisian senantiasa merangkul pemuda dan mahasiswa untuk menjadi agen kebaikan serta pembawa solusi bagi duka masyarakat yang membutuhkan.

“Polres Bogor berharap pengiriman bantuan kemanusiaan ini dapat mempercepat proses pemulihan sosial-ekonomi masyarakat di Kecamatan Kota Komba, sekaligus mempererat tali persaudaraan kebangsaan antarelemen masyarakat,” pungkasnya.

 

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Topik Artikel :
polri gempa Gempa NTT
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