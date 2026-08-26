Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Terbang ke NTT, Cek Langsung Penanganan Korban Gempa

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 26 Agustus 2026 |08:17 WIB
Prabowo Terbang ke NTT, Cek Langsung Penanganan Korban Gempa
Prabowo Terbang ke NTT, Cek Langsung Penanganan Korban Gempa
A
A
A

NTT - Presiden Prabowo Subianto akan mengunjungi sejumlah wilayah terdampak gempa bumi M7,7 yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (26/8/20226). Prabowo ingin memastikan penanganan bencana dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak terpenuhi.

“Presiden Prabowo Subianto akan melakukan kunjungan kerja ke wilayah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur pada Rabu, 26 Agustus 2026, untuk melihat dan merasakan langsung kondisi masyarakat serta memastikan penanganan bencana maupun pemenuhan kebutuhan warga di lapangan berjalan dengan baik,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi kepada wartawan.

Kunjungan ini kata dia juga akan menjadi bagian dari upaya memastikan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah.

“TNI Polri, dan seluruh unsur terkait berjalan efektif dalam menangani dampak gempa di Pulau Flores, NTT,” ujarnya.

Dikatakan Prasetyo, sejak awal sudah memerintahkan penanganan dampak gempa dan penyaluran bantuan dilakukan secara cepat,  terarah, dan merata di seluruh wilayah terdampak bencana.

“Melalui Sekretariat Presiden misalnya, sejak 15 hingga 24 Agustus 2026 telah disalurkan bantuan logistik dan perlengkapan, antara lain 204,22 ton sembako, 27,71 ton makanan siap saji, 10,29 ton air mineral, serta obat-obatan, tenda, selimut, matras, peralatan komunikasi, hingga dua set rumah sakit lapangan,” ujar dia.

Sejalan dengan itu, dukungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak juga terus diperkuat melalui pengerahan berbagai fasilitas kesehatan tanggap bencana.

“KRI Soeharso-990 milik TNI AL telah bersandar di Pelabuhan Reo, Kabupaten Manggarai, yang akan difungsikan sebagai rumah sakit lapangan, sementara Rumah Sakit Kapal Ksatria Airlangga telah berada di Teluk Nangalirang, Kabupaten Manggarai Timur, untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/26/340/3238252//viral-Owcl_large.jpg
Gempa Besar M5,0 Kembali Guncang Manggarai NTT, Kedalaman 10 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/26/320/3238249//prabowo_subianto-8N4r_large.png
Bangun PLTS 100 GWp hingga RI Tak Lagi Impor 1 Barel Minyak dan LPG 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/26/340/3238243//viral-j7ti_large.jpg
Gempa Susulan di NTT Mencapai 7.028, Diprediksi Masih Berlangsung Hingga 4 Minggu 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/25/340/3238210//viral-hl8d_large.jpg
Update Gempa NTT: Korban Luka-Luka Mencapai 1.666 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/25/337/3238213//viral-k34u_large.jpg
Viral Video Budi Arie soal Percepatan Politik Jelang 2029, Begini Kata Relawan Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/25/337/3238198//berton_suar_pelita_panjaitan-diGb_large.png
Update Hari ke-11 Gempa NTT: Korban Meninggal Dunia Bertambah Jadi 103 Orang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement