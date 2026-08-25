Update Hari ke-11 Gempa NTT: Korban Meninggal Dunia Bertambah Jadi 103 Orang

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Suar Pelita Panjaitan.

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT) bertambah menjadi 103 orang pada hari ke-11 penanganan bencana, Selasa (25/8/2026).

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan terdapat penambahan tiga korban meninggal dibandingkan data sebelumnya.

"Saat ini, pada hari ini kami mencatat ada ketambahan tiga jiwa meninggal menjadi 103 untuk hari ini catatan kami," kata Berton dalam konferensi pers virtual, Selasa (25/8/2026).

Berton menyampaikan duka cita kepada seluruh keluarga korban yang terdampak bencana gempa tersebut.

"Kami tetap menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya, seikhlas-ikhlasnya dari kami untuk keluarga, handai taulan, tetangga, kenalan, ataupun untuk seluruh masyarakat Indonesia karena adanya korban akibat gempa ini," ujarnya.