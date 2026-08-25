Unik! Begini Cara Pemuda NTT di Jakarta Bantu Korban Gempa Flores

JAKARTA – Gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) mengakibatkan 100 orang meninggal dunia. Selain itu, sebanyak 1.603 orang terluka dan 180.327 jiwa masih mengungsi.

Bantuan untuk korban gempa di Flores terus berdatangan. Salah satunya dari Srikandi Forum Pemuda Nusa Tenggara Timur (FP NTT). Mereka melakukan aksi sosial dengan menggalang dana di lampu merah Sarinah Thamrin, Jakarta Pusat untuk membantu korban gempa.

Koordinator lapangan (Korlap) penggalangan dana Fritz Alor Boy mengatakan, aksi sosial melalui penggalangan dana merupakan salah satu kegiatan utama FP NTT.

“Kegiatan sosial seperti ini sudah menjadi bagian utama program utama FP NTT. Srikandi sebagai salah satu badan ikut menyesuaikan saja,” ujar Alor Boy, Selasa (25/8/2026).

“Saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang telah ikut mengamen dan yang juga telah berikan sumbangan,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Srikandi FP NTT, Lynce Mbalur berharap, penggalangan dana ini dapat membantu korban gempa Flores.

“Kami dari Badan Srikandi FP NTT dan organisasi induk FP NTT turun ke jalan dengan tujuan untuk bantu korban di Flores, NTT, selaku masih ada kesempatan kita harus peduli satu sama lain,” tutup Lynce.