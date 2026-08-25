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Gempa Besar M5,1 Guncang Sangihe Sulut, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 25 Agustus 2026 |14:36 WIB
Gempa Besar M5,1 Guncang Sangihe Sulut, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami
Gempa Besar M5,1 Guncang Sangihe Sulut
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JAKARTA - Gempa bumi besar dengan magnitudo 5,1 mengguncang Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Selasa (25/8/2026). Gempa tersebut tak berpotensi tsunami.

Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut, gempa berada di Koordinat gempa 3.44 Lintang Utara dan 124.53 Bujur Timur.

“#Gempa Mag:5.1, 25-Agu-26 13:48:21 WIB, Lok:3.44 LU,124.53 BT (108 km BaratDaya TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT), Kedlmn:295 Km,” demikian keterangan yang disampaikan BMKG yang dilihat Okezone.

Adapun titik gempa berada di 108 kilometer Barat Daya Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara dengan kedalaman 295 kilometer. BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

“Tidak berpotensi tsunami. Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” demikian keterangan BMKG.

(Fahmi Firdaus )

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