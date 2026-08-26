Gempa Besar M5,0 Kembali Guncang Manggarai NTT, Kedalaman 10 Km

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofosika (BMKG) menyampaikan adanya aktivitas gempa bumi dengan magnitudo 5.0 di Timur Laut Ruteng Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (25/8/2026) malam.

Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan, koordinat gempa berada di 7.97 Lintang Selatan dan 120.75 Bujur Timur.

“#Gempa Mag:5.0, 25-Aug-2026 21:58:55WIB, Lok:7.97LS, 120.75BT (78 km Timur Laut Ruteng-Manggarai-NTT), Kedlmn:10 Km,” demikian keterangan yang disampaikan BMKG yang dilihat Okezone.

Adapun titik gempa berada di 78 kilometer Timur Laut Ruteng, Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan kedalaman 10 kilometer.

Hingga saat ini belum ada laporan kerusakan atau korban dampak dari gempa dangkal tersebut.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” demikian keterangan BMKG.

(Fahmi Firdaus )

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