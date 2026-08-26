BMKG: 7.429 Gempa Susulan Usai Gempa Besar M7,7 Flores, 143 Dirasakan

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat 7.429 gempa bumi susulan pasca-gempa utama berkekuatan M7,7 yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Data tersebut merupakan hasil pemantauan hingga Rabu (26/8/2026) pukul 05.00 WIB.

“BMKG juga mencatat, sebanyak 33 gempa susulan dengan magnitudo di atas M5 dan 143 gempa susulan yang dirasakan masyarakat,” tulis keterangan BMKG.

Terbaru, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan jumlah korban meninggal akibat gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 15 Agustus 2026 kembali bertambah. Hingga hari ke-11 penanganan bencana, total korban jiwa mencapai 103 orang.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan terdapat penambahan tiga korban meninggal dibandingkan data sebelumnya.

"Saat ini, pada hari ini kami mencatat ada ketambahan tiga jiwa meninggal menjadi 103 untuk hari ini catatan kami," kata Berton.

Berdasarkan data BNPB, korban meninggal terbanyak akibat gempa berada di Kabupaten Manggarai dengan 41 orang, disusul Manggarai Timur sebanyak 34 orang. Sementara sisanya tersebar di sejumlah kabupaten lain terdampak.