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Gempa Dangkal M4,9 Guncang Manggarai NTT Pagi Ini

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 26 Agustus 2026 |09:33 WIB
Gempa Dangkal M4,9 Guncang Manggarai NTT Pagi Ini
Gempa Dangkal M4,9 Guncang Manggarai NTT Pagi Ini
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JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan telah terjadi guncangan gempa di Ruteng, Manggarai, Nusa Tenggara Timur, pada, Rabu (26/8/2026) pagi. Gempa kali ini berkekuatan 4,9 magnitudo.

"Gempa Mag:4.9, 26-Aug-2026 09.08 WIB, Lok:7.95LS, 120.77BT (81 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT)," tulis akun X BMKG, Rabu (26/8/2026).

Guncangan gempa tersebut terjadi di kedalaman 10 Kilometer. BMKG mengimbau kepada warga untuk terus berhati-hati terhadap kemungkinan adanya gempa susulan.

Hingga saat ini, belum diketahui apakah ada korban jiwa termasuk bangunan yang rusak karena diakibatkan gempa tersebut.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," demikian keterangan BMKG.

(Fahmi Firdaus )

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