Setelah Jet Tempur Sukhoi, Pesawat Cassa TNI AL Juga Tergelincir di Bandara Sultan Hasanuddin

MAKASSAR - Sebuah pesawat Cassa milik TNI AL tergelincir di kawasan landasan pacu (runway) Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Maros, Sulawesi Selatan, Selasa (25/8/2026).

PGS Branch Communication and CSR Department Head Bandara Sultan Hasanuddin, Taufan Yudhistira, membenarkan adanya pesawat Cassa yang tergelincir.

“Lokasi di Bandara Sultan Hasanuddin di landasan pacu utara-selatan (runway 03-21)," kata Taufan Yudhistira, kepada awak media.

Meski demikian, pihak bandara memastikan operasional penerbangan tetap berjalan normal. Namun untuk sementara penerbangan dialihkan menggunakan landasan pacu timur-barat atau runway 13-31.

Sekadar diketahui, peristiwa pesawat tergelincir terjadi selama dua hari berturut-turut, dimana sehari sebelumnya jet tempur Sukhoi milik TNI Angkatan Udara (AU) tergelincir di landasan pacu sisi barat (runway 13).

Kejadian serupa terjadi kembali di landasan pacu utara-selatan dengan pesawat berbeda yakni pesawat Cassa.

(Fahmi Firdaus )

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