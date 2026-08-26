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Tiba di NTT, Prabowo Langsung Pimpin Rapat Penanganan Gempa

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 26 Agustus 2026 |12:47 WIB
Tiba di NTT, Prabowo Langsung Pimpin Rapat Penanganan Gempa
Presiden Prabowo Subianto pimpin rapat penanganan gempa NTT (Foto: Tangkapan layar/Felldy Utama)
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JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Rabu (26/8/2026) siang. Kehadiran Kepala Negara dalam rangka melihat secara langsung serta memastikan penanganan bencana gempa bumi dapat berjalan dengan baik.

Setibanya di NTT, Prabowo langsung menuju Batalyon Teritorial Pembangunan Kabupaten Nagekeo, NTT. Di sini, Presiden terlebih dahulu menggelar rapat secara terbatas guna mendengar laporan penanganan bencana gempa bumi.

Rapat dibuka Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya. Kemudian, untuk mengawali laporan awal, Seskab meminta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyampaikan laporan.

Kepala BNPB mengawali laporannya dengan penanganan tanggap darurat bencana di Flores, dengan menjelaskan asal-muasal gempa hingga dampak serta jumlah pengungsi.

Dalam rapat ini, turut hadir Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita.

Selain itu, turut hadir Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko, hingga Bupati Nagekeo Simplisius Donatus.

(Arief Setyadi )

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