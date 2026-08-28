Mendagri Pastikan Korban Gempa NTT Urus Dokumen Hilang Gratis

NTT – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pemerintah bergerak cepat untuk membantu warga Nusa Tenggara Timur (NTT) terdampak bencana gempa bumi yang kehilangan dokumen kependudukan dan surat berharga lainnya. Tito memastikan seluruh proses pengurusan dokumen tersebut akan dilakukan secara gratis tanpa dipungut biaya.

Dalam laporannya kepada Presiden Prabowo Subianto, Tito mengungkapkan saat meninjau lokasi bencana, banyak warga yang menyampaikan aspirasi agar dokumen atau surat-surat penting mereka yang hilang atau rusak segera digantikan.

Menanggapi hal tersebut, Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) telah menerjunkan tim khusus ke lapangan.

"Khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK, dan lain-lain sudah bergerak, Pak. Karena datanya semuanya ada di server Kemendagri di pusat, Pak," kata Mendagri dalam rapat penanganan bencana gempa NTT di Kabupaten Nagekeo, Rabu 26 Agustus 2026.

Tak hanya dokumen kependudukan, Mendagri juga telah menjalin koordinasi dengan berbagai instansi terkait untuk mempermudah warga. Tito mengaku telah menghubungi Menteri ATR/BPN Nusron Wahid guna membantu warga yang kehilangan sertifikat tanah.