Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Massa AMPB Bubarkan Diri Usai Temui Pimpinan DPR

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Kamis, 27 Agustus 2026 |13:33 WIB
Massa AMPB Bubarkan Diri Usai Temui Pimpinan DPR
Massa AMPB bubarkan diri dari kawasan DPR RI (Foto: Yuwantoro W/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Massa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) membubarkan diri usai menerima hasil audiensi dengan pimpinan DPR RI terkait tuntutan percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026).

Koordinator AMPB, Supriyono alias Botok, sebelumnya membacakan surat komitmen hasil audiensi dengan pimpinan DPR di hadapan massa aksi. Dalam surat tersebut, DPR menyatakan komitmen untuk menuntaskan pembentukan RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026.

Salah satu poin yang dibacakan Botok menyebut pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila hingga tenggat waktu tersebut RUU Perampasan Aset belum berhasil disahkan menjadi undang-undang. Usai penyampaian hasil audiensi, massa aksi mulai meninggalkan lokasi demonstrasi secara bertahap.

Berdasarkan pantauan di lokasi sekitar pukul 12.45 WIB, peserta yang mulanya memenuhi pintu gerbang utama DPR mulai membubarkan diri dengan tertib. Sebagian massa berjalan kaki menuju kawasan Gelora Bung Karno (GBK), sementara lainnya meninggalkan lokasi menggunakan kendaraan yang telah diparkir di sekitar kawasan Senayan.

"Terima kasih atas dukungannya, kami pamit dulu," ujar salah satu peserta aksi sebelum meninggalkan lokasi.

Meski massa aksi telah berangsur bubar, sejumlah peserta masih terlihat bertahan di Jalan Gatot Subroto yang telah steril dari lalu lintas kendaraan. Mereka tampak duduk-duduk di sekitar lokasi sambil menunggu rekan-rekannya meninggalkan area demonstrasi.

Hingga pukul 13.18 WIB, aparat kepolisian masih melakukan penyekatan di sejumlah titik sekitar Gedung DPR RI untuk mengantisipasi pergerakan massa dan menjaga kelancaran pengamanan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/337/3238498/botok-K1HS_large.jpg
Usai Bertemu DPR soal RUU Perampasan Aset, Botok Pati Cs Pastikan Demo Tetap Lanjut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/337/3238489/menko_polkam-AUrB_large.jpg
Menkopolkam Sebut Ada Sejumlah Orang Diamankan Jelang Demo di DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/337/3238487/botok-HK7C_large.jpg
Botok Pati Cs Diterima Pimpinan DPR di Sela Demo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/337/3238482/demo-N4yY_large.jpg
Demo Besar, Sejumlah Rantis hingga Water Cannon Disiagakan di Depan DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/338/3238477/polda_metro-1luG_large.jpg
Kawal Demo di DPR, Polisi Kerahkan 4.274 Personel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/337/3238469/demo_di_dpr-VQ9m_large.jpg
Massa Mulai Padati DPR, Tuntut Sahkan RUU Perampasan Aset dan Hukuman Mati Koruptor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement