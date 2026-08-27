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Kawal Demo di DPR, Polisi Kerahkan 4.274 Personel

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 27 Agustus 2026 |10:00 WIB
Kawal Demo di DPR, Polisi Kerahkan 4.274 Personel
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto (Foto: Riyan Rizki/Okezone)
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JAKARTA - Polda Metro Jaya menggelar apel kesiapan pelayanan masyarakat. Sebanyak 47 agenda berlangsung di wilayah hukum, terdiri atas 62 kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dan 18 kegiatan masyarakat lainnya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan, penyampaian pendapat dijadwalkan berlangsung di sejumlah lokasi, antara lain Gedung DPR/MPR RI, Silang Selatan Monas atau seberang Gedung Danareksa, dan Taman Pandang Silang Monas.

“Menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Polri hadir untuk menjaga ruang demokrasi serta memastikan aspirasi dapat disampaikan secara aman, damai, tertib, dan bertanggung jawab,” kata Budi, Kamis (27/8/2026).

Pada saat yang sama, beragam agenda olahraga, pameran, seni dan hiburan, organisasi, hingga produksi perfilman juga berlangsung di sejumlah wilayah. Beberapa di antaranya ialah Piala Soeratin U-15 di Klender, International Battery Summit 2026 di JIExpo Kemayoran, Kejuaraan Nasional Karatedo Gojukai di GOR Ciracas, APKASI Otonomi Expo 2026 di ICE BSD City, serta Danantara Housing Expo 2026 di NICE PIK 2.

Sebanyak 4.274 personel disiapkan untuk melayani kegiatan penyampaian pendapat di Gedung DPR/MPR RI. Personel lainnya ditempatkan di sejumlah lokasi guna mendukung pengamanan dan pengaturan lalu lintas sesuai kebutuhan.

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