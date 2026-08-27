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Transjakarta Alihkan Sejumlah Rute Imbas Demo di DPR

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 27 Agustus 2026 |09:17 WIB
Transjakarta Alihkan Sejumlah Rute Imbas Demo di DPR
Bus Transjakarta (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA - Aksi demonstrasi yang digelar sejumlah aliansi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta berpotensi menyebabkan penutupan sejumlah ruas jalan. Hal ini direspons Transjakarta dengan melakukan penyesuaian sejumlah rute demi menjaga kelancaran penumpang.

"Sehubungan dengan adanya rencana aksi menyampaikan pendapat di kawasan Gedung MPR/DPR serta penutupan jalur oleh pihak berwenang, Transjakarta melakukan penyesuaian layanan operasional," kata Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani, Kamis (27/8/2026).

Adapun, sejumlah rute yang mengalami pengalihan yakni:

3F: Kalideres – Gelora Bung Karno
9: Pinang Ranti – Pluit
9A: PGC 1 – Latumenten
10H: Bundaran Senayan – Tj Priok
1W: Blok M – Ancol
S31: Alam Sutera – Blok M
T31: PIK 2 – Blok M
SH2: Blok M – Bandara Soekarno-Hatta

Ayu menambahkan, selama pengalihan tersebut, Halte Gerbang Pemuda dan Petamburan sementara tidak melayani penumpang.

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