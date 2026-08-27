Transjakarta Alihkan Sejumlah Rute Imbas Demo di DPR

JAKARTA - Aksi demonstrasi yang digelar sejumlah aliansi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta berpotensi menyebabkan penutupan sejumlah ruas jalan. Hal ini direspons Transjakarta dengan melakukan penyesuaian sejumlah rute demi menjaga kelancaran penumpang.

"Sehubungan dengan adanya rencana aksi menyampaikan pendapat di kawasan Gedung MPR/DPR serta penutupan jalur oleh pihak berwenang, Transjakarta melakukan penyesuaian layanan operasional," kata Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani, Kamis (27/8/2026).

Adapun, sejumlah rute yang mengalami pengalihan yakni:

3F: Kalideres – Gelora Bung Karno

9: Pinang Ranti – Pluit

9A: PGC 1 – Latumenten

10H: Bundaran Senayan – Tj Priok

1W: Blok M – Ancol

S31: Alam Sutera – Blok M

T31: PIK 2 – Blok M

SH2: Blok M – Bandara Soekarno-Hatta

Ayu menambahkan, selama pengalihan tersebut, Halte Gerbang Pemuda dan Petamburan sementara tidak melayani penumpang.