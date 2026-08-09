Pramono Targetkan Transjakarta Jangkau Kepulauan Seribu pada 2027

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut akan menyediakan transportasi yang adil bagi siapa pun, termasuk untuk menjangkau Kepulauan Seribu. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan warga Kepulauan Seribu akan mendapatkan layanan transportasi publik yang setara pada 2027.

"Saya sudah memutuskan mulai tahun depan nanti, dari seluruh kota kabupaten, kota yang ada di Jakarta mau ke Pulau Seribu itu transportasinya harus lebih mudah, lebih efisien, dan Pulau Seribu merasa memiliki dan menjadi bagian itu," kata Pramono, Minggu (9/8/2026).

Adapun layanan transportasi kapal laut dari daratan menuju Kepulauan Seribu selama ini dikelola oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Selanjutnya, Pramono meminta layanan tersebut dikelola Transjakarta.

"Maka untuk itu, pengelolaannya tidak lagi, mumpung punya Kepala Dinas Perhubungan yang baik, yang progresif pengelolaannya tidak lagi dikelola oleh Dinas Perhubungan, tapi akan diberikan kepada BUMD, dalam hal ini adalah Transjakarta," katanya.

"Sehingga dengan demikian warga di Pulau Seribu pasti akan mendapatkan kemudahan transportasi ke Pulau Seribu," sambungnya.

Dengan hadirnya layanan dari Transjakarta, hal tersebut akan memudahkan mobilitas warga Kepulauan Seribu menuju daratan Jakarta.

"Sehingga bagi warga di Pulau Seribu mau ke Jakarta, ke Jakarta Selatan, Utara, Barat, Timur, Pusat akan lebih mudah dan juga ketika mereka kembali ada kepastian transportasi yang telah diatur oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu Transjakarta," ucap Pramono.

(Arief Setyadi )

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