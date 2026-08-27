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Jelang Demo Besar di DPR, Polri Imbau Utamakan Jaga Persatuan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 27 Agustus 2026 |02:01 WIB
Jelang Demo Besar di DPR, Polri Imbau Utamakan Jaga Persatuan
Massa di depan Gedung DPR RI, Jakarta (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
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JAKARTA - Polri mengklaim bakal menjaga keamanan sekaligus menjamin ruang demokrasi bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Hal ini disampaikan menjelang aksi unjuk rasa masyarakat Pati pada Kamis, 27 Agustus 2026.

Menjelang rencana penyampaian aspirasi tersebut, Polri mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan serta mengedepankan cara-cara yang damai, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menegaskan, penyampaian aspirasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dihormati. Namun, pelaksanaannya diharapkan tetap menjunjung tinggi ketertiban dan tidak mengganggu hak masyarakat lainnya.

“Polri menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi. Namun, mari kita bersama-sama memastikan penyampaian aspirasi tersebut dilakukan secara tertib, damai, dan bertanggung jawab,” kata Isir, Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Menurutnya, dinamika demokrasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, perbedaan pandangan maupun penyampaian aspirasi tidak seharusnya menjadi alasan untuk memecah persatuan.

“Persatuan dan kesatuan adalah modal utama bangsa. Perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi kepentingan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus tetap menjadi semangat kita bersama,” katanya.

Isir juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, khususnya informasi yang berpotensi memicu kekhawatiran atau memperkeruh situasi menjelang kegiatan penyampaian aspirasi.

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Topik Artikel :
Demo di DPR RI polri Demo
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