Demo 27 Agustus, AMPB: Logistik Siap, Puluhan Bus Terus Merapat ke DPR

JAKARTA - Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menyatakan siap menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis 27 Agustus 2026. Sejumlah perlengkapan, seperti mobil komando (mokom) hingga logistik, telah disiapkan.

"Mobil komando juga sudah disiapkan, untuk logistik teman-teman yang di Pati yang sudah di sini, dan logistik untuk teman-teman dari Pati yang baru meluncur di Jakarta, alhamdulillah sudah ter-cover semua," ujar Koordinator AMPB Supriyono atau Botok di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026).

Botok menyampaikan, pihaknya telah berkonsolidasi dengan beberapa daerah dan suku di Jakarta untuk aksi esok hari. Namun, ia tak bisa memperkirakan jumlah massa yang akan turun.

"Kalau massa, kita tidak bisa memprediksi berapa ribu orang ya, karena ini kan gerakan organik. Ini panggilan masyarakat yang hadir di DPR RI dengan hati nurani, tanpa ada bayaran, tanpa ada iming-iming, tanpa ada kepentingan," ujar Botok.

Bahkan, kata dia, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan kelompok masyarakat dari Banten hingga Pekalongan. Selain itu, ia menyebut puluhan bus yang mengangkut massa juga tengah merapat ke Gedung DPR RI.