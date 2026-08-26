Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Demo 27 Agustus, AMPB: Logistik Siap, Puluhan Bus Terus Merapat ke DPR

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 26 Agustus 2026 |17:49 WIB
Demo 27 Agustus, AMPB: Logistik Siap, Puluhan Bus Terus Merapat ke DPR
Koordinator AMPB Supriyono atau Botok (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menyatakan siap menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis 27 Agustus 2026. Sejumlah perlengkapan, seperti mobil komando (mokom) hingga logistik, telah disiapkan.

"Mobil komando juga sudah disiapkan, untuk logistik teman-teman yang di Pati yang sudah di sini, dan logistik untuk teman-teman dari Pati yang baru meluncur di Jakarta, alhamdulillah sudah ter-cover semua," ujar Koordinator AMPB Supriyono atau Botok di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026).

Botok menyampaikan, pihaknya telah berkonsolidasi dengan beberapa daerah dan suku di Jakarta untuk aksi esok hari. Namun, ia tak bisa memperkirakan jumlah massa yang akan turun.

"Kalau massa, kita tidak bisa memprediksi berapa ribu orang ya, karena ini kan gerakan organik. Ini panggilan masyarakat yang hadir di DPR RI dengan hati nurani, tanpa ada bayaran, tanpa ada iming-iming, tanpa ada kepentingan," ujar Botok.

Bahkan, kata dia, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan kelompok masyarakat dari Banten hingga Pekalongan. Selain itu, ia menyebut puluhan bus yang mengangkut massa juga tengah merapat ke Gedung DPR RI.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Demo di DPR Demo 27 Agustus Demo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/26/337/3238302/kepala_bakom-9UVa_large.jpg
Soal Demo Besar Besok, Kepala Bakom: Bagian dari Demokrasi, Tak Ada yang Spesial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/26/337/3238295/aliansi_masyarakat_pati-1jOT_large.jpg
Massa AMPB Kembali Berdatangan ke Gedung DPR Jelang Demo 27 Agustus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/24/337/3238068/demo-6Uto_large.jpg
Aliansi Masyarakat Pati Tepis Kabar Aktivisnya Dijemput Paksa Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/24/337/3238008/pati-xjaP_large.jpg
Tak Hanya Rekening Bank, Akun Medsos-WhatsApp Botok AMPB Juga Diblokir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/22/338/3237682/fahira_idris-p63c_large.jpg
Fahira Idris Tekankan Komitmen Jaga Jakarta dan Ruang Demokrasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/19/338/3237120/polda_metro_jaya-Uv9r_large.jpg
Terungkap! Ini Tujuan 2 Orang Bawa Pisau dan Golok ke Demo Mahasiswa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement