Terungkap! Ini Tujuan 2 Orang Bawa Pisau dan Golok ke Demo Mahasiswa

JAKARTA - Polda Metro Jaya menangkap dua orang yang membawa pisau dan golok saat menuju titik aksi unjuk rasa mahasiswa di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa 18 Agustus 2026 kemarin. Namun, keduanya sudah dipulangkan.

“​Tadi malam, kami menyampaikan ada satu bilah pisau dan satu buah golok. Ini juga terhadap dua orang, satu orang bagian dari aksi dan satu orang sopir ambulans, ini juga sudah dipulangkan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, Rabu (19/8/2026).

Budi menerangkan, keduanya berstatus saksi. Dari hasil pemeriksaan, satu orang mengaku pisau tersebut terbawa di tas miliknya setelah pelaksanaan KKN atau Kuliah Kerja Nyata.

Sementara itu, lanjut dia, seorang pengemudi ambulans yang membawa golok tersebut mengaku dibekali oleh perusahaan tempat dia bekerja.

“Untuk satu bilah pisau, diyakini bahwa yang bersangkutan terbawa di dalam tas karena setelah pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata. Untuk sopir ambulans, ini memang dibekali dari perusahaan ambulans mulai dari Sukabumi ke Jakarta, tetapi tidak digunakan untuk hal-hal lainnya,” ujarnya.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan satu pisau diamankan dari tangan oknum mahasiswa berinisial AM. Sementara satu bilah golok dibawa sopir ambulans.

"Dalam proses pelaksanaan aksi, ada temuan oleh Satgas Gakkum, ditemukan satu buah bilah pisau yang dibawa oleh oknum berinisial AM, ini masih didalami. Yang satu lagi satu buah golok yang dibawa oleh supir ambulans," ujar Budi, Selasa 18 Agustus 2026.

(Arief Setyadi )

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