Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Rombak Polda Metro, Irjen Dadang Ditunjuk Jadi Kapolda, Brigjen Adex Wakapolda

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 03 Oktober 2026 |08:55 WIB
Kapolri Rombak Polda Metro, Irjen Dadang Ditunjuk Jadi Kapolda, Brigjen Adex Wakapolda
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melakukan rotasi jabatan pejabat tinggi Polri lewat Surat Telegram nomor ST/2205/X/KEP./2026 pada Jumat 2 Oktober 2026. Ia langsung tancap gas usai dilantik Presiden Prabowo Subianto menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dalam telegram tersebut, posisi yang dirombak adalah jabatan Kapolda Metro Jaya yang sebelumnya diisi Komjen Asep Edi Suheri, digantikan Irjen Dadang Hartanto yang sebelumnya menjabat Kapolda Maluku.

Asep Edi ditunjuk Suyudi untuk mengisi jabatan Irwasum Polri yang ditinggalkan Komjen Wahyu Widada karena dimutasi sebagai Pati Itwasum Polri dalam rangka penugasan pada Kementerian ATR/BPN.

Selain itu, Suyudi juga menggeser posisi Wakapolda Metro Jaya yang sebelumnya diisi Irjen Dekananto Eko Purwono kini diisi oleh Brigjen Adex Yudi Setiawan yang sebelumnya menjabat Dirtipidsiber Bareskrim Polri.

Dekananto selanjutnya akan menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur menggantikan Irjen Pol Nanang Avianto yang diangkat dalam jabatan baru, Widyaiswara Kepolisian Utama TK.I Lemdiklat Polri.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/337/3242743/kapolri-UfnG_large.jpg
Kapolri: Keberhasilan Polri Bukan Sekadar Penghargaan, tetapi Kepercayaan Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/337/3242729/kapolri-jcOq_large.jpg
Kompolnas Award, Kapolri: Motivasi Beri Pelayanan Terbaik untuk Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/337/3242374/korlantas_polri-nSfU_large.jpg
Korlantas Optimalkan ETLE Lewat Penguatan Sistem Terintegrasi CJS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/337/3242064/polri-o8HM_large.jpg
Kapolri: Ribuan Buruh Terdampak PHK Kembali Kerja Lewat Desk Ketenagakerjaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/337/3242011/polri-pdGi_large.jpg
Kapolri: Revisi UU Ketenagakerjaan Harus Perkuat Perlindungan dan Kesejahteraan Buruh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/337/3240734/polri-5JiU_large.jpg
Polri Gelar Apel Pasukan Kesiapan Hadapi Bencana dan Konflik Sosial
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement