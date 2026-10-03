Kapolri Rombak Polda Metro, Irjen Dadang Ditunjuk Jadi Kapolda, Brigjen Adex Wakapolda

JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melakukan rotasi jabatan pejabat tinggi Polri lewat Surat Telegram nomor ST/2205/X/KEP./2026 pada Jumat 2 Oktober 2026. Ia langsung tancap gas usai dilantik Presiden Prabowo Subianto menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dalam telegram tersebut, posisi yang dirombak adalah jabatan Kapolda Metro Jaya yang sebelumnya diisi Komjen Asep Edi Suheri, digantikan Irjen Dadang Hartanto yang sebelumnya menjabat Kapolda Maluku.

Asep Edi ditunjuk Suyudi untuk mengisi jabatan Irwasum Polri yang ditinggalkan Komjen Wahyu Widada karena dimutasi sebagai Pati Itwasum Polri dalam rangka penugasan pada Kementerian ATR/BPN.

Selain itu, Suyudi juga menggeser posisi Wakapolda Metro Jaya yang sebelumnya diisi Irjen Dekananto Eko Purwono kini diisi oleh Brigjen Adex Yudi Setiawan yang sebelumnya menjabat Dirtipidsiber Bareskrim Polri.

Dekananto selanjutnya akan menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur menggantikan Irjen Pol Nanang Avianto yang diangkat dalam jabatan baru, Widyaiswara Kepolisian Utama TK.I Lemdiklat Polri.

(Arief Setyadi )

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