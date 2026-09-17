Kapolri: Keberhasilan Polri Bukan Sekadar Penghargaan, tetapi Kepercayaan Masyarakat

JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan keberhasilan Polri tidak semata-mata diukur dari capaian maupun penghargaan yang diterima, tetapi dari kemampuan jajarannya memberikan rasa aman, kepastian, serta pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Kapolri dalam acara Kompolnas Awards 2026, Kamis (17/9/2026).

“Keberhasilan Polri tidak hanya diukur dari berbagai capaian maupun penghargaan yang diperoleh, tetapi dari sejauh mana kehadiran Polri mampu memberikan rasa aman, kepastian, dan pelayanan yang semakin baik, serta menjaga kepercayaan masyarakat,” ujar Kapolri.

Menurut Kapolri, penghargaan harus menjadi tanggung jawab bagi setiap penerima untuk menjaga standar kinerja dan terus mengembangkan inovasi. Capaian tersebut tidak boleh membuat satuan maupun personel cepat berpuas diri.

Kompolnas Awards 2026 diberikan kepada satuan kerja Mabes Polri, satuan kewilayahan, serta personel yang menunjukkan kinerja, inovasi, integritas, kepemimpinan, dan kontribusi nyata dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Kapolri berharap para penerima penghargaan menjadi teladan bagi jajaran lainnya. Inovasi dan praktik terbaik yang telah diterapkan perlu dibagikan agar dapat dikembangkan oleh satuan maupun personel lain.