Kompolnas Award, Kapolri: Motivasi Beri Pelayanan Terbaik untuk Masyarakat

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan Kompolnas Award di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/9/2026). Menurutnya, acara tersebut sebagai motivasi seluruh jajaran agar terus memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

"Tentunya juga ini bisa menjadi contoh bagi yang lain untuk kemudian, memotivasi mereka untuk bekerja lebih baik, memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan lebih baik, dan mewujudkan Polri yang dekat dan dicintai masyarakat," kata Sigit.

Ia pun menyambut baik penyelenggaran tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi salah satu bentuk konsistensi dari Kompolnas sebagai mitra Polri yang bertugas melakukan pengawasan terhadap Korps Bhayangkara.

Kompolnas, kata Sigit, sejauh ini juga terus memberikan masukan dan saran strategis untuk kemajuan Polri. Tak hanya itu, Sigit juga menyebut, Kompolnas selalu meneruskan aduan-aduan dari masyarakat untuk kepentingan perbaikan kepolisian ke depannya.

"Namun juga Kompolnas juga ikut di dalam memberikan penilaian terhadap satuan-satuan kerja dan alhamdulillah hari ini eh tidak hanya satuan kerja, bahkan juga kepada personel-personel," ujar Sigit.