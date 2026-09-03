Mutasi Polri, Jenderal Adhi Makayasa 1990 Pamit Tinggalkan Trunojoyo

Korsahli Kapolri Irjen Pol Herry Rudolf Nahak dimutasi sebagai Pati Sahli Polri dalam rangka pensiun pada Agustus 2026. (Foto: IG Herry Nahak).

JAKARTA – Gerbong mutasi perwira tinggi dan perwira menengah Polri kembali bergerak. Melalui tiga surat telegram tertanggal 30 Agustus 2026, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengganti jabatan 424 perwira Korps Bhayangkara.

Dalam daftar mutasi terbaru ini terdapat Koordinator Staf Ahli (Korsahli) Kapolri Irjen Pol Herry Rudolf Nahak. Jenderal bintang dua peraih lencana Adhi Makayasa alias lulusan terbaik Akademi Kepolisian 1990 tersebut dimutasi sebagai pati sahli Kapolri dalam rangka pensiun.

Dengan mutasi jabatan ini, Herry Nahak bakal berpamitan dari Trunojoyo (istilah untuk menyebut Mabes Polri). Sebagai pengganti, Kapolri menunjuk Irjen Pol Ruslan Ependi yang saat ini menjabat Sahli Sospol Kapolri.

“Mutasi dan rotasi merupakan bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan karier personel. Penempatan pada jabatan baru tentunya telah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, kompetensi, serta tantangan tugas yang dihadapi,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (3/9/2026).

Pergantian Korsahli Kapolri tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1877/VIII/KEP./2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Polri. Adapun mutasi lainnya tertera dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1878/VIII/KEP./2026 dan ST/1879/VIII/KEP./2026.

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