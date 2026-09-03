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Nepal Mulai Makamkan Korban Tewas Banjir Bandang di Kuburan Massal

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 03 September 2026 |00:10 WIB
Nepal Mulai Makamkan Korban Tewas Banjir Bandang di Kuburan Massal
Nepal memakamkan korban banjir bandang dalam kuburan massal. (Foto: Reuters)
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KATHMANDU - Nepal telah mulai memakamkan para korban banjir dahsyat yang melanda negara pegunungan itu pekan lalu di kuburan massal. Pemakaman dilakukan setelah otoritas sebelumnya mengambil sampel DNA para korban.

Tim darurat telah mengevakuasi lebih dari 1.100 jenazah, sementara hampir 4.000 orang masih dinyatakan hilang setelah gelombang raksasa berisi air sedingin es, bebatuan, dan puing—yang dipicu oleh runtuhnya gletser di ketinggian—menerjang kawasan perbatasan Tiongkok-Nepal pada 26 Agustus dan menyebabkan kerusakan parah di sepanjang jalur yang dilaluinya.

Gelombang mematikan tersebut dipicu oleh runtuhnya gletser di ketinggian, yang kemudian menyebabkan kehancuran saat bergerak melintasi negara itu.

Dilaporkan Al Jazeera, di lokasi pemakaman massal di distrik Chitwan, pelaksanaan ritual kematian Hindu—termasuk kremasi, doa, dan penghormatan terakhir—kewalahan menghadapi besarnya skala bencana ini. Pihak berwenang terpaksa memakamkan jenazah tak dikenal setelah pengambilan sampel DNA karena jumlahnya terlalu banyak untuk disimpan atau diidentifikasi satu per satu.

 

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