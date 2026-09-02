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GRIB Jaya Bukan-bukaan soal Video Viral Hercules di Pinggir Tol saat Kerusuhan Demo 27 Agustus

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 02 September 2026 |01:30 WIB
GRIB Jaya Bukan-bukaan soal Video Viral Hercules di Pinggir Tol saat Kerusuhan Demo 27 Agustus
Ketua Umum DPP GRIB Jaya, Hercules Rosario de Marshal/Okezone
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JAKARTA - Media sosial sempat viral terkait kehadiran rombongan GRIB saat terjadinya kerusuhan demo DPR 27 Agustus. Tayangan video menampilkan kehadiran Ketua Umum DPP GRIB Jaya, Rosario de Marshal alias Hercules di pinggir tol dalam kota.

Sekjen DPP GRIB Jaya Zulfikar mengakui bahwa, ketika itu ada lima truk dan beberapa kendaraan pribadi yang mengangkut anggota GRIB. Menurutnya, mereka diprovokasi oleh para perusuh.

"Mobil kami ada truk sekitar lima. Mobil pribadi ada dua atau tiga kurang lebih seperti itu. Pertama kali kami berhenti, mereka nyamperin,” ujar Zulfikar dalam program iNews TV Rakyat Bersuara bertajuk 'Di balik Demo Agustus 2026', Selasa (1/9/2026) malam.

‘’Videonya jelas mereka bukannya pergi dari seberang mereka ramai-ramai hampiri mobil kami. Dan katakan mau ngapain mau kemana udah pergi dari sini mereka ngomong gitu ke kami, mereka ancam kami," lanjut Zulfikar.

Zulfikar menyebut bahwa mereka yang memprovokasi bukanlah pedemo, melainkan perusuh. "Itu bukan pedemo. Ada beberapa orang pakai baju ojol tapi saya yakin itu ojol gadungan. Bajunya baru gaada dekilnya," ujarnya.

Menurutnya, perusuh melakukan provokasi. Ketika kaca mobil dibuka, kata Zulfikar, mereka kaget melihat kehadiran Hercules.

 

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