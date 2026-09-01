Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Puan Desak Polisi Selidiki Kasus Bambang yang Tewas Diduga Dikeroyok Ormas saat Demo Ricuh

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 01 September 2026 |13:28 WIB
Puan Desak Polisi Selidiki Kasus Bambang yang Tewas Diduga Dikeroyok Ormas saat Demo Ricuh
Puan Desak Polisi Selidiki Kasus Bambang yang Tewas Diduga Dikeroyok Ormas/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kematian Bambang Setiyawan (60), pedagang cermin yang diduga menjadi korban penganiayaan dalam kericuhan demo Kamis, 27 Agustus 2026 malam.

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta, aparat penegak hukum untuk menyelidiki dan mengusut tuntas kematian Bambang. Bahkan, ia meminta, aparat penegak huku. Tak segan menindak bila ada keterlibatan organisasi dalam kematian Bambang.

"Ya kita minta semuanya itu diselidiki oleh pihak penegak hukum dengan tuntas dan kita lihat apa yang terjadi dan ya dituntaskan dengan sebaik-baiknya," ujar Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2026).

Puan mengingatkan, DPR RI sejak awal telah meminta agar penyampaian aspirasi dilaksanakan dengan tertib dan tak terjadi keributan serta pengrusakan fasilitas umum. Untuk itu, ia mendesak polisi menindak ormas bila terbukti menganiaya Bambang.

"Jadi kami meminta pada aparat terkait bisa menyelidiki dan menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya, dan menuntaskan masalah ini dengan bukti-bukti yang kuat. Bila memang terbukti ya harus diselesaikan dengan tuntas," ujar Puan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/01/337/3239437//demo-KNmF_large.jpg
Polisi Pulangkan 273 Orang yang Ditangkap Terkait Kerusuhan Demo 27 Agustus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/01/337/3239399//massa_aksi_di_dpr-eTwv_large.jpeg
Tersangka Kerusuhan Demo DPR Bertambah Jadi 49 Orang, 5 di Antaranya Anak-anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/31/338/3239330//pramono-at24_large.jpg
Pramono Bantah Matikan CCTV saat Kericuhan Demo 27 Agustus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/31/338/3239318//viral-DNfG_large.jpg
GRIB Jaya Siap Tempuh Langkah Hukum soal Fitnah Terlibat Kematian Bambang saat Demo Ricuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/31/338/3239307//demo-zXs8_large.jpg
Pemilik Akun ‘Pemukiman Setan’ Ditangkap Buntut Konten Bom Molotov
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/31/337/3239299//grib_jaya-750s_large.jpg
Grib Jaya Bantah Terlibat Kematian Bambang saat Demo 27 Agustus: Kami Tak Sampai Pejompongan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement