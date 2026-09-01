Puan Desak Polisi Selidiki Kasus Bambang yang Tewas Diduga Dikeroyok Ormas saat Demo Ricuh

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kematian Bambang Setiyawan (60), pedagang cermin yang diduga menjadi korban penganiayaan dalam kericuhan demo Kamis, 27 Agustus 2026 malam.

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta, aparat penegak hukum untuk menyelidiki dan mengusut tuntas kematian Bambang. Bahkan, ia meminta, aparat penegak huku. Tak segan menindak bila ada keterlibatan organisasi dalam kematian Bambang.

"Ya kita minta semuanya itu diselidiki oleh pihak penegak hukum dengan tuntas dan kita lihat apa yang terjadi dan ya dituntaskan dengan sebaik-baiknya," ujar Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2026).

Puan mengingatkan, DPR RI sejak awal telah meminta agar penyampaian aspirasi dilaksanakan dengan tertib dan tak terjadi keributan serta pengrusakan fasilitas umum. Untuk itu, ia mendesak polisi menindak ormas bila terbukti menganiaya Bambang.

"Jadi kami meminta pada aparat terkait bisa menyelidiki dan menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya, dan menuntaskan masalah ini dengan bukti-bukti yang kuat. Bila memang terbukti ya harus diselesaikan dengan tuntas," ujar Puan.