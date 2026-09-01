Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Usut Korupsi Tata Kelola MBG, Kejagung Periksa Tenaga Ahli hingga ASN BGN

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 01 September 2026 |07:25 WIB
Usut Korupsi Tata Kelola MBG, Kejagung Periksa Tenaga Ahli hingga ASN BGN
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut kasus dugaan korupsi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), pada Badan Gizi Nasional (BGN) tahun 2025-2026. Terbaru, penyidik memeriksa enam orang saksi.

"Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus telah melaksanakan kegiatan penyidikan berupa pemeriksaan 6 orang saksi terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional (BGN) tahun 2025 s.d. 2026,” kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna dalam keterangannya, Selasa (1/9/2026).

Anang merinci, enam saksi yang diperiksa yakni NHG dan AR selaku Tenaga Ahli pada BGN, HC selaku ASN di BGN, serta MS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada BGN.

Selain itu, penyidik turut memeriksa AM selaku PPK pada kegiatan MBG dan AR selaku pihak yayasan HMB.

“Pemeriksaan saksi oleh Penyidik dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” ujar Anang.

Dia menegaskan, proses penyidikan dilakukan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah serta prinsip kehati-hatian.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kejagung BGN MBG Korupsi BGN
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/29/337/3238977//febrie_adriansyah-CpdY_large.jpg
Praperadilan Eks Jampidsus Kandas, Kejagung Punya Momentum Buktikan Integritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/28/320/3238731//mbg-mPW1_large.jpg
80 Sekolah Elite Tak Lagi Dapat Jatah MBG, Taruna Nusantara dan Bhayangkara Termasuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/29/337/3238963//lodewyk_pusung_ditahan_kejagung-kV9O_large.jpg
PN Jaksel Jadwalkan Sidang Perdana Praperadilan Eks Waka BGN pada 4 September
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/28/320/3238727//sppg-jyIB_large.png
Rp311 Miliar Dana MBG Ditarik Kembali karena SPPG Belum Beroperasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/28/320/3238782//menkeu_purbaya-quGD_large.jpg
Sekolah Elit Tak Lagi Terima MBG, Purbaya Minta BGN Umumkan Tingginya Permintaan dari Sekolah Lainnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/28/320/3238778//menkeu_purbaya-PFHx_large.jpg
Purbaya Bertemu Kepala BGN, Ini yang Dibahas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement