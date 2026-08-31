Gus Kikin Resmi Terpilih Menjadi Ketua Umum PBNU 2026–203

JAKARTA - KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmah 2026–2031. Keputusan itu disepakati Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) setelah menerima hasil Sidang Pleno V Muktamar Ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Senin (31/8/2026).

"Setelah melakukan musyawarah dari lima calon yang diajukan, maka anggota AHWA secara mufakat memilih KH Abdul Hakim atau sehari-hari disapa Gus Kikin menjadi Ketum PBNU masa khidmah 2026–2031," kata anggota AHWA, KH Anwar Iskandar, saat membacakan keputusan AHWA yang disiarkan melalui kanal YouTube TVNU, Senin (31/8/2026).

Sebelumnya, Gus Kikin mengantongi suara tertinggi dari muktamirin, yakni 472 suara, mengungguli empat kandidat lain dalam Sidang Pleno V Muktamar Ke-35 NU. Adapun empat kandidat lainnya yakni KH Zulfa Mustofa (262 suara), KH Abdussalam Shohib (261 suara), KH Yahya Cholil Staquf (258 suara), dan KH Nusron Wahid (207 suara).

Selain itu, ada juga nama-nama lain yang menyusul, seperti KH Yusuf Chudori, H Saifullah Yusuf, KH Abdul Ghaffar Rozin, H Gudfan Arif, dan H Kamaruddin Amin.

(Rahman Asmardika)

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