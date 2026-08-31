Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gus Kikin Resmi Terpilih Menjadi Ketua Umum PBNU 2026–203

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 31 Agustus 2026 |08:31 WIB
Gus Kikin Resmi Terpilih Menjadi Ketua Umum PBNU 2026–203
KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketum PBNU masa khidmah 2026–2031.
A
A
A

JAKARTA - KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmah 2026–2031. Keputusan itu disepakati Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) setelah menerima hasil Sidang Pleno V Muktamar Ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Senin (31/8/2026).

"Setelah melakukan musyawarah dari lima calon yang diajukan, maka anggota AHWA secara mufakat memilih KH Abdul Hakim atau sehari-hari disapa Gus Kikin menjadi Ketum PBNU masa khidmah 2026–2031," kata anggota AHWA, KH Anwar Iskandar, saat membacakan keputusan AHWA yang disiarkan melalui kanal YouTube TVNU, Senin (31/8/2026).

Sebelumnya, Gus Kikin mengantongi suara tertinggi dari muktamirin, yakni 472 suara, mengungguli empat kandidat lain dalam Sidang Pleno V Muktamar Ke-35 NU. Adapun empat kandidat lainnya yakni KH Zulfa Mustofa (262 suara), KH Abdussalam Shohib (261 suara), KH Yahya Cholil Staquf (258 suara), dan KH Nusron Wahid (207 suara).

Selain itu, ada juga nama-nama lain yang menyusul, seperti KH Yusuf Chudori, H Saifullah Yusuf, KH Abdul Ghaffar Rozin, H Gudfan Arif, dan H Kamaruddin Amin.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/31/337/3239165//pbnu-r1iC_large.jpg
Kiai Miftachul Akhyar Kembali Terpilih Jadi Rais Aam PBNU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/30/337/3239163//muktamar_nu-IYLs_large.png
PBNU 2021-2026 Demisioner, Miftachul Akhyar: Semoga Amanah Khidmah yang Husnul Khatimah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/30/337/3239158//pbnu-A1Du_large.jpg
9 Anggota AHWA Muktamar Ke-35 NU Segera Bersidang Tetapkan Rais Aam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/30/337/3239152//muktamar_nu-AjgZ_large.jpg
Daftar 9 Ulama Terpilih Jadi AHWA dalam Muktamar Ke-35 NU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/30/337/3239144//muktamar_nu-9fZT_large.jpg
Muktamar Ke-35 NU Tetapkan 9 Anggota AHWA, Nurul Huda Djazuli Raih Suara Terbanyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/30/337/3239123//pbnu-2HaC_large.jpg
Muktamar NU Memanas Diserbu Massa, Protes Masa Iddah Jabatan Politik Calon Ketum PBNU
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement