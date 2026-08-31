Kiai Miftachul Akhyar Kembali Terpilih Jadi Rais Aam PBNU

JAKARTA - Anggota Ahlul Halli Wal 'Aqdi (AHWA) Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) mengumumkan nama KH. Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam PBNU terpilih periode 2026-2031.

Keputusan itu disampaikan setelah sembilan anggota AHWA menggelar musyawarah tertutup dalam sidang pleno V Muktamar ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur pada Minggu (30/8/2026).

"Setelah menggelar musyawarah tertutup anggota AHWA secara mufakat memutuskan bahwa nama KH. Miftachul Akhyar dipilih menjadi Rais Aam pengurus besar masa khidmat 2026-2031," kata anggota AHWA, KH. Anwar Iskandar.

Dalam kesempatan tersebut, Kiai Anwar juga mengungkapkan terdapat catatan dari anggota AHWA untuk Rais Aam terpilih. "Ada catatan yang merupakan pesan dari pada para AHWA semuanya bahwa kepada Rais Aam terpilih diamanatkan untuk mengajak potensi-potensi yang ada dalam Nahdlatul Ulama dalam bentuk apa pun untuk ke depan bersama-sama merawat dan mengurus NU secara bersama-sama," ujarnya.

"Sehingga apa pun background sebelumnya dalam dinamika organisasi ini semuanya akan kita ajak, itu pesan AHWA untuk Rais Aam terpilih," sambungnya.

(Arief Setyadi )

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