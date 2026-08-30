PBNU 2021-2026 Demisioner, Miftachul Akhyar: Semoga Amanah Khidmah yang Husnul Khatimah

‎JAKARTA - Kepengurusan PBNU periode 2021-2026 resmi demisioner. Hal itu disampaikan Rais Aam PBNU, Miftachul Akhyar dalam sidang pleno V dalam rangkaian Muktamar ke-35 NU, Minggu (30/8/2026).

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‎"Semoga masa khidmah kami semuanya sampai detik malam ini betul-betul menjadi sebuah amanah khidmah yang husnul khatimah," kata Miftachul.



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‎Dalam kesempatan tersebut, ia turut menyampaikan permohonannya maaf. Menurutnya, masih periode tersebut belum sempurna dalam mengemban amanah organisasi warga Nahdliyyin itu.

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‎"Semua kesalahan, kealpaan, kekurangan, dan semuanya apa yang belum bisa kita sempurnakan, kami mohon maaf atas keterbatasan ini," ujarnya.

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‎Selanjutnya, dengan menyebut nama Allah SWT, Miftachul menyatakan kepengurusan PBNU 2021-2026 demisioner.

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‎“Pengurus PBNU masa khidmah 2021-2026 kami serahkan kembali kepada para PW dan pemegang keputusan dan kami nyatakan demisioner,” ucapnya.

(Arief Setyadi )

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