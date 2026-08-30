JAKARTA - Kepengurusan PBNU periode 2021-2026 resmi demisioner. Hal itu disampaikan Rais Aam PBNU, Miftachul Akhyar dalam sidang pleno V dalam rangkaian Muktamar ke-35 NU, Minggu (30/8/2026).
"Semoga masa khidmah kami semuanya sampai detik malam ini betul-betul menjadi sebuah amanah khidmah yang husnul khatimah," kata Miftachul.
Dalam kesempatan tersebut, ia turut menyampaikan permohonannya maaf. Menurutnya, masih periode tersebut belum sempurna dalam mengemban amanah organisasi warga Nahdliyyin itu.
"Semua kesalahan, kealpaan, kekurangan, dan semuanya apa yang belum bisa kita sempurnakan, kami mohon maaf atas keterbatasan ini," ujarnya.
Selanjutnya, dengan menyebut nama Allah SWT, Miftachul menyatakan kepengurusan PBNU 2021-2026 demisioner.
“Pengurus PBNU masa khidmah 2021-2026 kami serahkan kembali kepada para PW dan pemegang keputusan dan kami nyatakan demisioner,” ucapnya.
(Arief Setyadi )
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