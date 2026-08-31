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25 PPKS Terjaring Operasi Gabungan di Kebayoran Baru

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 31 Agustus 2026 |03:02 WIB
25 PPKS Terjaring Operasi Gabungan di Kebayoran Baru
PPKS terjaring operasi gabungan (Foto: Ist/Danandaya Arya)
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JAKARTA - Sebanyak 25 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terjaring operasi penjangkauan gabungan di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Operasi tersebut dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring petugas serta laporan masyarakat.

Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan, Bernad Tambunan, mengatakan penyisiran difokuskan di sejumlah titik sepanjang Jalan Fatmawati hingga Jalan Darmawangsa. Adapun PPKS yang terjaring langsung dilakukan pendataan oleh petugas.

"Mereka langsung kita bawa menggunakan mobil operasional untuk pendataan dan mengantisipasi hal yang tidak diinginkan," kata Bernad, Minggu (30/8/2026).

Lebih lanjut, sebanyak 17 orang PPKS yang dijangkau merupakan pria dewasa dan delapan orang perempuan. Mereka yang terjaring razia langsung dirujuk ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya Kedoya, Jakarta Barat, untuk mendapatkan pembinaan dan penanganan lebih lanjut.

"Mereka kita bawa semua untuk mendapatkan pembinaan dan penanganan lebih lanjut. Kalau sudah punya bekal keterampilan kita ingin mereka tidak lagi kembali ke jalan," tuturnya.

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