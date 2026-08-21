Halte Rasuna Said Dikeluhkan Panas, Ini Respons Pramono

JAKARTA - Sejumlah halte di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, menuai keluhan pengguna media sosial. Halte yang dinilai mengedepankan estetika tersebut dianggap kurang nyaman karena bagian atapnya transparan sehingga membuat penumpang kepanasan saat menunggu kendaraan.

Menanggapi keluhan itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan kondisi cuaca Jakarta yang belakangan terasa terik turut membuat suhu di halte semakin panas.

Namun, Pramono menilai pemasangan pendingin udara atau air conditioner (AC) di seluruh halte bukan solusi yang tepat. Selain persoalan teknis, langkah tersebut juga dinilai dapat membebani anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Yang pertama memang sekarang ini Jakarta juga lagi panas. Kalau kemudian seluruh halte harus dipasangin AC tentunya ini akan memberatkan bagi Pemerintah DKI Jakarta," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat (21/8/2026).

Menurut Pramono, solusi yang akan ditempuh adalah memperbaiki desain dan kondisi atap halte agar mampu melindungi pengguna dari paparan panas.

"Jadi sekarang ini semua halte yang dikerjasamakan dengan yang punya naming right dengan siapa pun memang diminta untuk ada atapnya," ujarnya.