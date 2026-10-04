Pramono Siapkan TransJakarta Kelola Transportasi Udara Jakarta

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengungkapkan TransJakarta akan disiapkan untuk mengelola layanan transportasi udara, sebagai bagian dari pengembangan sistem transportasi di Jakarta.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan upaya mengantisipasi kebutuhan transportasi jangka menengah, hingga panjang di Jakarta dan kawasan megapolitan sekitarnya.

"Untuk TJ (TransJakarta) kenapa kemudian ada penanganan untuk udara, ini adalah antisipasi untuk jangka menengah-panjang," kata Pramono kepada wartawan di Velodrome, Jakarta Timur, Minggu (4/10/2026).

Ia menilai, Jakarta sebagai kota megapolitan membutuhkan berbagai moda transportasi untuk melayani mobilitas masyarakat yang terus meningkat.

"Karena tidak mungkin Jakarta itu sebagai kota megapolitan, Jakarta sendiri penduduknya 11 juta dengan megapolitan menjadi 42 juta, tanpa kemudian memiliki transportasi udara," ujarnya.