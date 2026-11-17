Pramono Lebih Sreg Hutan Kota UI Jadi Kebun Raya Ketimbang Sekolah Rakyat

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan persoalan terkait wacana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI). Ia menyebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta awalnya dihubungi pihak kampus untuk ditanya kesediaannya mengelola hutan kota tersebut.

"Jadi Pemerintah DKI Jakarta dihubungi oleh Universitas Indonesia menyampaikan bahwa pengelolaan untuk hutan kota itu biayanya kan cukup tinggi, dan dalam kondisi yang seperti sekarang ini, apakah DKI Jakarta bersedia untuk membantu memanage itu," kata Pramono saat ditemui di Jakarta Timur, Selasa (17/11/2026).

Selanjutnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menemui Pramono di Balai Kota DKI Jakarta pada Senin 16 November, untuk membahas pemanfaatan lahan Hutan Kota UI. Dalam pertemuan itu, Gus Ipul menyampaikan lahan seluas 8 hektare dari kawasan Hutan Kota UI yang berada di wilayah Jakarta akan dimanfaatkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

Pramono menjelaskan, terkait program Presiden Prabowo Subianto tersebut, Pemprov DKI Jakarta sebenarnya telah mengusulkan dua lokasi untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Namun, proses pembangunannya tentu harus dilakukan oleh pemerintah pusat.

"Hal yang berkaitan dengan Sekolah Rakyat, Pemerintah DKI Jakarta secara resmi sudah mengusulkan dua tempat yang satu di Jakarta Barat, yang satu di Jakarta Timur. Luasnya masing-masing kurang lebih 2 hektare," jelasnya.