Sejarah Timor Leste: Pernah Jadi Bagian Indonesia, Kini Anggota Ke-11 ASEAN

JAKARTA - Timor Leste resmi menjadi anggota ke-11 Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) setelah diterima dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur Convention Centre, Malaysia, Minggu 26 Oktober 2025.

Penerimaan tersebut ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Penerimaan Timor-Leste ke dalam ASEAN saat upacara pembukaan KTT. Keanggotaan ini sekaligus mengakhiri perjalanan panjang Timor Leste yang telah mengajukan permohonan bergabung sejak 2011.

Sebelumnya, pada 2022, Timor Leste memperoleh persetujuan prinsip untuk menjadi anggota ASEAN dan diberikan status pengamat (observer) dalam sejumlah pertemuan organisasi tersebut.

Di sisi lain, hubungan diplomatik resmi Timor Leste dengan Indonesia terjalin setelah negara tersebut memperoleh kemerdekaan pada 2002.

Lantas, bagaimana sejarah Timor Leste sebelum menjadi negara merdeka dan akhirnya bergabung dengan ASEAN? Berikut ulasannya.

Sejarah Timor Leste dari Masa Kolonial hingga Integrasi ke Indonesia

Berdasarkan catatan sejarah pemerintah Timor Leste, Pulau Timor mulai didatangi bangsa Portugis pada abad ke-16. Kehadiran Portugis membawa pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat setempat, terutama dalam penyebaran agama Katolik.

Pada 1651, Belanda mulai memperluas pengaruhnya di wilayah Kupang, bagian barat Pulau Timor. Persaingan antara Portugis dan Belanda kemudian berakhir melalui Perjanjian Lisboa pada 1859 yang membagi wilayah Pulau Timor menjadi dua bagian.