Prabowo Terima Presiden Timor Leste Hari Ini, 20 Penerima Nobel Turut Hadir

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden Timor Leste José Ramos-Horta di Istana Merdeka, Jumat (28/8/2026). Selain Ramos-Horta, sekitar 20 penerima Nobel juga dijadwalkan bertemu dengan Prabowo.

Sejumlah menteri dan kepala lembaga turut hadir dalam pertemuan tersebut. Mereka di antaranya Kepala BRIN Arif Satria, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk.

Selain itu, hadir Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Vernando Wanggai dan Direktur Utama PT Pindad (Persero) Sigit P. Santosa.

"Kami diundang oleh Bapak Presiden untuk mendampingi beliau karena pertemuan dengan Presiden Timor Leste. Dan biasanya setelah itu ada beberapa hal yang ingin dibicarakan terkait dengan situasi terkini, kemudian apa yang bisa disumbangkan BRIN untuk menjadi solusi," kata Kepala BRIN, Arif Satria kepada wartawan.

Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan Presiden Ramos-Horta membawa sekitar 20 delegasi yang merupakan penerima Nobel. Mereka sebelumnya berada di Timor Leste untuk menghadiri pertemuan terkait sains pada 24-26 Agustus lalu.

“Ya, ini adalah delegasinya yang mendampingi Bapak Presiden Ramos-Horta adalah penerima Nobel, ya, dari berbagai bidang. Ada yang dari perdamaian, dari science, dari chemistry, dari pangan dan lain-lain,” ungkapnya.



(Awaludin)

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