Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tanah Abang-Palmerah Kembali Dilintasi KRL, Netizen: Kondisi Sekitar Masih Mencekam

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 28 Agustus 2026 |08:16 WIB
Tanah Abang-Palmerah Kembali Dilintasi KRL, Netizen: Kondisi Sekitar Masih Mencekam
Kondisi Sekitar Palmerah (foto: @arinleeØ1)
A
A
A

JAKARTA - Kereta Rel Listrik (KRL) dari dan menuju Tanah Abang sudah dapat melintas pada Jumat (28/8/2026) pagi. Namun, kondisi di sekitar Stasiun Palmerah masih menyisakan bekas kerusuhan demo yang terjadi semalam.

Informasi tersebut disampaikan KAI Commuter melalui akun media sosial X. Sejak pukul 06.10 WIB, perjalanan KRL dari dan menuju Tanah Abang sudah dapat melintas. Meski demikian, perjalanan KRL Rangkasbitung masih berpotensi mengalami keterlambatan.

Pihak KAI Commuter juga menyampaikan permohonan maaf atas kondisi tersebut.

"Pukul 06:10 WIB Perjalanan Commuter Line dari dan tujuan Tanah Abang saat ini sudah dapat melintas dan KA 1623 (Rangkasbitung-Tanah Abang) sebagai KA pertama yang melintas di lokasi. Perjalanan Commuter Line Rangkasbitung masih berpotensi mengalami keterlambatan dan penyesuaian pola operasi, serta harus menunggu hingga kondisi di lintas dinyatakan aman," tulis KAI Commuter melalui akun X @CommuterLine, Jumat (28/8/2026).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Demo Ricuh DPR demo ricuh Demo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/28/338/3238679//demo_27_agustus_berakhir_bentrok-jRm7_large.jpeg
Demo 27 Agustus Berakhir Bentrok, Massa Kuasai Flyover Slipi hingga Serang Aparat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/28/337/3238677//pos_polisi_dibakar_massa-7DgN_large.jpeg
Demo di DPR Berujung Ricuh, Polisi: Tindakan Anarkis Tak Dibenarkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/338/3238670//bentrokan_antara_massa_dan_aparat_masih_berlangsung-VLdC_large.jpg
Demo DPR Ricuh, Massa Bakar Barrier di Jalan dan Perjalanan KRL Terganggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/338/3238649//bentrokan_massa_dan_aparat_di_slipi-hztV_large.jpg
Bentrok Masih Berlangsung di Flyover Slipi, Massa Serang Polisi dengan Petasan dan Kembang Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/338/3238644//tol_dalam_kota_ditutup-PlDk_large.jpg
Sejumlah Gerbang Tol Dalam Kota Ditutup Imbas Demo Rusuh, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/338/3238641//situasi_di_sekitar_kompleks_dpr_senayan-vMtR_large.jpeg
Bentrok Pecah di Kolong Flyover Slipi, Kelompok Massa Dipukul Mundur Aparat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement