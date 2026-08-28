Tanah Abang-Palmerah Kembali Dilintasi KRL, Netizen: Kondisi Sekitar Masih Mencekam

JAKARTA - Kereta Rel Listrik (KRL) dari dan menuju Tanah Abang sudah dapat melintas pada Jumat (28/8/2026) pagi. Namun, kondisi di sekitar Stasiun Palmerah masih menyisakan bekas kerusuhan demo yang terjadi semalam.

Informasi tersebut disampaikan KAI Commuter melalui akun media sosial X. Sejak pukul 06.10 WIB, perjalanan KRL dari dan menuju Tanah Abang sudah dapat melintas. Meski demikian, perjalanan KRL Rangkasbitung masih berpotensi mengalami keterlambatan.

Pihak KAI Commuter juga menyampaikan permohonan maaf atas kondisi tersebut.

"Pukul 06:10 WIB Perjalanan Commuter Line dari dan tujuan Tanah Abang saat ini sudah dapat melintas dan KA 1623 (Rangkasbitung-Tanah Abang) sebagai KA pertama yang melintas di lokasi. Perjalanan Commuter Line Rangkasbitung masih berpotensi mengalami keterlambatan dan penyesuaian pola operasi, serta harus menunggu hingga kondisi di lintas dinyatakan aman," tulis KAI Commuter melalui akun X @CommuterLine, Jumat (28/8/2026).