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Demo 27 Agustus Berakhir Bentrok, Massa Kuasai Flyover Slipi hingga Serang Aparat

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 28 Agustus 2026 |07:47 WIB
Demo 27 Agustus Berakhir Bentrok, Massa Kuasai Flyover Slipi hingga Serang Aparat
Demo 27 Agustus Berakhir Bentrok (foto: Arif Julianto/Okezone)
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JAKARTA - Aksi demonstrasi pada 27 Agustus 2026 di depan Gedung DPR RI, Jakarta, berakhir ricuh. Setelah dibubarkan paksa aparat, massa justru bergerak dan menguasai sejumlah ruas jalan hingga kawasan Flyover Slipi dan Pejompongan.

Aparat keamanan awalnya membubarkan massa yang bertahan di depan Gerbang Utama Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (27/8/2026).

Namun, massa tidak langsung meninggalkan lokasi. Mereka bergerak menuju Jalan Gatot Subroto hingga Flyover Slipi, Pejompongan.

Berdasarkan video yang diterima Okezone, massa terlihat membakar sejumlah cone dan barrier yang ditempatkan di tengah Jalan Gatot Subroto. Api tampak berkobar cukup besar di tengah ruas jalan.

Situasi kemudian meluas ke kawasan Jalan Tentara Pelajar. Sejumlah remaja yang terlibat kericuhan berusaha melarikan diri, sementara beberapa lainnya berhasil diamankan petugas.

Ketegangan kembali terjadi ketika massa yang bertahan di kawasan Flyover Slipi dan Pejompongan Raya melakukan serangan ke arah aparat kepolisian yang berjaga di Jalan Tentara Pelajar.

Massa terus melakukan serangan balasan ke arah petugas. Situasi baru berhasil dikendalikan setelah pasukan Brimob diterjunkan ke lokasi untuk memukul mundur massa ke arah Pejompongan Raya.

 

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