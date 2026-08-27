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Bentrok Pecah di Kolong Flyover Slipi, Kelompok Massa Dipukul Mundur Aparat

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 27 Agustus 2026 |20:22 WIB
Bentrok Pecah di Kolong Flyover Slipi, Kelompok Massa Dipukul Mundur Aparat
Situasi di sekitar kompleks DPR Senayan saat demontrasi.
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JAKARTA - Bentrok antara aparat keamanan dan massa aksi terjadi di kolong flyover Slipi, Pejompongan, Jakarta Pusat pada Kamis (27/8/2026) malam. Bentrokan pecah setelah aparat memukul mundur massa dari Jalan Pejompongan Raya ke arah Jalan Penjernihan I.

Berdasarkan pantauan langsung sekitar pukul 19.20 WIB, aparat melepaskan gas air mata untuk membubarkan massa. Massa pun tampak kocar-kacir berusaha menjauh dari lokasi.

Sejumlah massa terlihat tumbang setelah terdampak gas air mata. Mereka mengalami sesak napas serta mata perih.

Tak hanya massa aksi, sejumlah masyarakat yang berada di sekitar lokasi untuk menyaksikan situasi juga tampak berbalik arah dan menjauh guna menghindari terpaan gas air mata.

Di tengah situasi tersebut, sejumlah ambulans dan petugas medis terlihat lalu lalang di sekitar lokasi untuk mengevakuasi serta memberikan pertolongan kepada massa yang mengalami kepayahan.

Berdasarkan pantauan di lokasi, massa aksi yang berada di sekitar kolong flyover Slipi tidak terlihat mengenakan atribut dari aliansi maupun organisasi tertentu. Beberapa kelompok massa bahkan tampak mengenakan seragam SMA.

(Rahman Asmardika)

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Topik Artikel :
demo demo ricuh bentrok
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