Pendemo Terus Berdatangan ke Kawasan Gedung DPR, Lalin Depan SUGBK Macet

JAKARTA - Para pendemo terus berdatangan ke kawasan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat pada Kamis (27/8/2026) siang. Aliran kedatangan para demonstran ini menyebabkan arus lalu lintas di depan SUGBK tampak macet.

Berdasarkan pantauan di Jalan Gerbang Pemuda, tepatnya di area Pintu Masuk 10 Gerbang Pemuda SUGBK, arus lalu lintasnya tampak macet, baik dari arah Jalan Asia Afrika menuju Jalan Gatot Subroto maupun arah sebaliknya.

Kemacetan terjadi karena para pendemo terus berdatangan, mulai dari arah Jalan Gatot Subroto maupun dari arah Jalan Asia Afrika. Khususnya puluhan mahasiswa yang saat datang, langsung disambut para pendemo lainnya.

Alhasil, arus lalu lintas pun menjadi macet karena harus menunggu rombongan mahasiswa dari arah Jalan Asia Afrika tersebut berjalan ke Jalan Gatot Subroto menuju Gedung DPR RI. Belum lagi, ratusan sepeda motor dan belasan mobil milik para pendemo diparkir secara sembarangan di pinggiran Jalan Gerbang Pemuda, mulai dari flyover atau simpang Gerbang Pemuda hingga ke Pintu Masuk 10 SUGBK.

Di Jalan Gerbang Pemuda menuju Jalan Asia Afrika yang memiliki 3 lajur, hanya 1 lajur yang bisa digunakan oleh kendaraan imbas kendaraan pendemo yang parkir sembarangan. Keberadaan para driver ojol yang berkumpul di area pinggir jalan juga semakin membuat jalanan macet.