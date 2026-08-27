Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Usai Bertemu DPR soal RUU Perampasan Aset, Botok Pati Cs Pastikan Demo Tetap Lanjut

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 27 Agustus 2026 |11:18 WIB
Usai Bertemu DPR soal RUU Perampasan Aset, Botok Pati Cs Pastikan Demo Tetap Lanjut
Supriyono atau Botok Pati (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Supriyono alias Botok tersenyum tipis saat disinggung soal sikap DPR RI terkait pembahasan RUU Perampasan Aset yang ditargetkan rampung pada 15 Desember 2026. Ia menilai, sikap itu perlu diyakinkan saja kepada masyarakat.

"Ya tinggal meyakinkan saja," kata Botok sembari tersenyum di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026).

Sementara itu, Koordinator AMPB, Teguh Istianto, menyatakan pihaknya tetap akan menggelar unjuk rasa meski DPR RI telah menetapkan target pembahasan RUU Perampasan Aset rampung pada 15 Desember 2026.

"Ya tetap terus berlanjut sampai dengan para koruptor dihukum mati dan dirampas asetnya, sampai dengan Indonesia bebas dari korupsi," ujar Teguh.

"Karena biang kerusakan Indonesia ini adalah koruptor. Pati titik awal revolusi," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/337/3238489/menko_polkam-AUrB_large.jpg
Menkopolkam Sebut Ada Sejumlah Orang Diamankan Jelang Demo di DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/337/3238487/botok-HK7C_large.jpg
Botok Pati Cs Diterima Pimpinan DPR di Sela Demo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/337/3238482/demo-N4yY_large.jpg
Demo Besar, Sejumlah Rantis hingga Water Cannon Disiagakan di Depan DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/338/3238477/polda_metro-1luG_large.jpg
Kawal Demo di DPR, Polisi Kerahkan 4.274 Personel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/337/3238469/demo_di_dpr-VQ9m_large.jpg
Massa Mulai Padati DPR, Tuntut Sahkan RUU Perampasan Aset dan Hukuman Mati Koruptor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/337/3238461/polri-4ziX_large.jpg
Polri Minta Massa Aksi Hormati Warga yang Tak Demo di DPR
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement