Botok Pati Cs Diterima Pimpinan DPR di Sela Demo

JAKARTA - Aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Supriyono alias Botok bersama rekannya diterima Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Mereka langsung menuju ruang rapat paripurna.

Pantauan di lapangan, Botok yang mengenakan kaus dan topi berwarna hitam memasuki Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, sekitar pukul 10.00 WIB.

Botok turut didampingi Koordinator AMPB Teguh Istianto dan beberapa rekannya. Mereka dipandu oleh sejumlah petugas keamanan berjas hitam.

Botok dan rekan-rekannya langsung menuju Gedung Nusantara II. Setibanya di sana, Botok dan rekan-rekannya langsung berjalan ke ruang rapat paripurna yang ada di lantai 3.

Sambil berjalan, Botok menyampaikan bahwa dirinya dipersilakan masuk oleh pimpinan DPR RI.

"Iya, iya (sama pimpinan DPR RI)," ucap Botok.

"Iya, semoga aspirasi rakyat Indonesia ini direalisasikan, ya," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

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