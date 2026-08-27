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Menkopolkam Sebut Ada Sejumlah Orang Diamankan Jelang Demo di DPR

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 27 Agustus 2026 |10:34 WIB
Menkopolkam Sebut Ada Sejumlah Orang Diamankan Jelang Demo di DPR
Menko Polkam Djamari Chaniago (Foto: Puteranegara/Okezone)
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JAKARTA - Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Djamari Chaniago, mengatakan ada sejumlah orang yang diamankan untuk diperiksa jelang aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR hari ini, Kamis (27/8/2026).

Hal tersebut disampaikan Djamari usai melakukan kegiatan jalan sehat bersama Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri dan Pangdam Jaya Letjen TNI Deddy Suryadi di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, Kamis.

“Kapolda menyampaikan kepada saya dari sejak tadi malam itu dilakukan dan ada beberapa orang yang sudah kita periksa dan kita tahan untuk sementara itu,” kata Djamari.

Meski begitu, Djamari belum membeberkan secara detail terkait jumlah serta identitas orang yang ditangkap aparat kepolisian jelang aksi demo tersebut.

“Berapa orang yang sudah kita periksa? Ada. Mungkin nanti mungkin Kapolda akan menyampaikannya secara pers begitu ya. Pernyataan pers ada berapa orang dan mereka sudah membawa apa saja, itu mungkin akan dipaparkan oleh Kapolda,” ujarnya.

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