Deretan Barang Bukti yang Disita Polisi Terkait Demo di DPR, Ada Airsoft Gun hingga Molotov

Barang bukti yang disita polisi terkait demo di DPR (Foto: Puteranegara Batubara/Okezone)

JAKARTA - Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Ditressiber Polda Metro Jaya menangkap total 65 orang yang diduga ingin menunggangi aksi dengan tujuan membuat kerusuhan di demo depan Gedung DPR. Puluhan orang tersebut disinyalir terafiliasi dengan kelompok anarko.

Dir Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin mengungkapkan, dugaan itu muncul berdasarkan hasil pemantauan terhadap dinamika yang berkembang menjelang demo di DPR.

"Berdasarkan hasil pemetaan dan pemantauan terhadap dinamika kelompok masyarakat dan mahasiswa yang diduga terafiliasi dengan kelompok anarko, telah teridentifikasi melakukan konsolidasi yang selanjutnya berkembang akan menunggangi kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilaksanakan hari ini," kata Iman dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya, Kamis (27/8/2026).

Iman mengungkapkan, dalam operasi penangkapan tersebut, penyidik menyita sejumlah barang bukti yang disinyalir akan digunakan untuk menciptakan kerusuhan.

Barang bukti itu di antaranya 39 senjata tajam, dua pucuk airsoft gun, satu tabung gas isi airsoft gun, 25 gram gotri untuk bahan isi airsoft gun, serta tiga buah stik golf.